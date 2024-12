Desde entonces, no ha podido pisar la calle , rompiendo por completo su rutina. "Ya he anulado varias citas médicas que necesito, tampoco puedo ir a estar con mi familia y amigos ni a entrenar o competir a Boccia y Powerchair, algo con lo que disfruto", relata.

A pesar de sus dificultades de movilidad, Iván es un luchador y no ha perdido las ganas de vivir, por lo que ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding en la plataforma GoFundMe, donde trata de recaudar el dinero necesario para comprar una 'oruga' salva escaleras. "Me permitirá retomar mi vida de forma más inmediata, y no solo puede servirme ahora. Al menos en dos ocasiones, al venir a casa, me quedé abajo en el portal durante unas horas por encontrarme con el ascensor averiado", explica.