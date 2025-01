"Hoy es una noche muy especial porque estuvimos tocando aquí en España cuando tuvieron lugar las inundaciones en València y vimos lo que le ocurrió a vuestra preciosa comunidad. Hubo muchísima gente afectada que perdió sus casas, coches, etc, y es por eso que hemos decidido que nuestro beneficio del concierto de esta noche vaya destinado a ayudar a esas personas. Mi banda y yo sí que queremos aplaudiros a todos vosotros", señaló.

Las palabras de Adams dieron lugar a una gran ovación por parte del público. A continuación, él y su banda improvisaron una versión de 'Come Together', de The Beatles, como símbolo de unión entre el artista y la comunidad afectada.