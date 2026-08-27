Los ladrones, a quienes tratan de identificar y localizar la Guardia Civil, entraron de madrugada al Museo de Villena

Entre los elementos de orfebrería que incluye el tesoro robado hay 11 cuencos y 28 brazaletes de oro

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AlicanteEl Tesoro de Villena (Alicante) ha sido robado este 27 de agosto en el que ya investigan para dar con los ladrones. Con piezas de oro, se trata de uno de los más valiosos de la Edad de Bronce en Europa.

Los autores de los hechos actuaron de madrugada, tras acceder al interior del MUVI (Museo de Villena), según han confirmado a EFE fuentes municipales. Este suceso ocurre justo cuando la Europol ha lanzado una advertencia.

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En pocos minutos, los implicados se llevaron el conjunto de orfebrería que se exhibe en ese lugar ubicado en la calle Madrid del municipio. La Guardia Civil y la Policía Judicial tratan de identificarlos y localizarlos.

11 cuencos y 28 brazaletes de oro

Descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus ayudantes en el interior de una enorme vasija oculta en el lecho de una rambla en Villena, el tesoro data del año 1.000 a.C.

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La mayoría de elementos que lo componen son de oro: 11 cuencos y 28 brazaletes. Además de seis botellas (tres de ellas de plata), un brazalete de hierro, un botón de ámbar y oro y un remate de hierro y oro.

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Como lo más importante que alberga el MUVI, supone un gran atractivo para los visitantes que acuden a recorrer sus salas. De la investigación realizada en su momento se concluyó que era el conjunto de vajilla áurea más relevante de la Edad del Bronce con los tesoros de las tumbas reales de Micenas (Grecia).