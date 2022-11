Nos gusta mucho el juego de las preguntas encadenadas, en el que le pedimos a una celebrity que lance una pregunta para la siguiente (sin saber quién será) y esta responde y deja una nueva para quien venga después. En esta ocasión pillamos por banda a Teresa Andrés, Marta Díaz, Lola Lolita, Madame de Rosa, Vanesa Martín y Twin Melodi. No te vamos a decir qué nos ha contado cada una, porque eso no tendría gracia, pero sí un spoiler: a una de estas personas se le escapó que es lo que mas odia de Dulceida. Y no solo eso, alguien que estaba a su lado le dijo que tenía toda la razón. Esperamos que no se enfade nadie.