"Querría darte las gracias a ti Susana, por estos nueve años juntos, por hacerme tan feliz, por todos los recuerdos bonitos, por convencerme que Teddy entrara en nuestras vidas, por todo lo que me has enseñado y por hacerme una mejor persona", comienza diciendo el catalán en su último post de Instagram, en el que le ha prometido que podrá contar con él siempre que lo necesite porque nunca va a dejar de quererla.

"Quiero que sepas que no me arrepiento de el tiempo que hemos pasado juntos y que siempre que me necesites estaré ahí. Deseo que la vida te sonría siempre y que te de todo lo bueno que te mereces", son las palabras exactas que ha utilizado el amigo de Cristian, que también le ha pedido disculpas a su exnovia por "si alguna vez en estos años herí tus sentimientos o lloraste por mi culpa".