Fue María José Suárez la que hace poco más de una semana anunciaba su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y revelaba que su relación no había terminado de la mejor manera, aunque no entraba en detalles. Días después, se especulaba con una posible relación del jinete con Hiba Abouk, porque se les vio en actitud cómplice en la comunión de la nieta de 'El Turronero', para finalmente salir a la luz que el motivo de su separación fue que el exconcursante de 'Mira quién salta' había mantenido un encuentro sexual con una mujer trans que le había contado todo lo ocurrido a la modelo a través de un mail.

Con el ánimo de aclarar todas estas cuestiones y de dar su versión de lo ocurrido, Escassi se sentaba anoche en '¡De viernes!'. En su entrevista con Santi Acosta y Beatriz Archidona, aseguró que nunca le había sido infiel a María José porque tenían "una relación abierta" y que cuando mantuvo ese "encuentro sexual consensuado, que no servicio" con una mujer trans colombiana residente en Valladolid no tenía muy claro si seguía saliendo con la que fuera Miss España porque ella le había dejado ya en varias ocasiones y ya no vivían juntos.

El jinete contó que su exnovia sabía perfectamente que él había mantenido relaciones sexuales con mujeres trans y que no le debería haber molestado el famosos encuentro con esta chica porque eran una pareja abierta, pero que entendía que se disgustase porque "no es agradable saber que tu novio ha estado con otra mujer y las prácticas sexuales que han hecho"; situación que se volvía todavía más delicada porque esa mujer había intentado "extorsionarle" al pedirle 1.500 euros por no contar lo ocurrido en televisión. Unas declaraciones que han cabreado profundamente a María José Suárez, que ha respondido a través de Instagram.

Al recibir una avalancha de mensajes de cariño tras la entrevista de su ex, la andaluza ha asegurado que va a contar su versión de los hechos porque no es cierto que tuvieran una relación abierta, dando a entender que ese encuentro sexual con la mujer residente en Valladolid sí que fue una infidelidad y, por ende, la causa de su ruptura: "Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje".