Alexia Rivas desvela su talento oculto que tiene desde los seis años: "Me relaja y me teletransporta a otro lugar"

"Soy muy familiar, me gusta estar mucho con mis amigas, con las de toda la vida y los animales también me gustan mucho. Tengo un perrito al que adoro", ha seguido explicando la periodista de Mediaset. Tras esto, ha señalado que puede sobrevivir perfectamente en una isla desierta recordando un poco su paso por 'Supervivientes 2021' .

"Más o menos sobrevivo. Salí viva", ha bromeado después. Alexia ha dado una pista clave para conocer su talento: "Es algo que me relaja muchísimo y que cuando lo hago me teletransporta a otro lugar". Julia y Adriana han estado entre dos opciones: tocar el piano y bailar danza clásica .

En ese momento ha llegado una pista más con un vídeo de Marta Flich, compañera de trabajo de Alexia . La presentadora ha revelado que comparten el mismo talento las dos: "Me han chivado su talento y me ha sorprendido muchísimo. Lo que está a punto de hacer Alexia requiere concentración, sincronización y precisión. Sé de lo que hablo porque las dos compartimos este talento oculto. A ver si quedamos algún día para hacerlo juntas".

La actriz ha revelado que tiene las manos muy hidratadas y cuidadas. El plató se ha comenzado a reír ante el comentario de la actriz y Adriana y su acompañante han estado debatiendo sobre si la periodista de Telecinco podría tocar el piano . A ambas no le ha parecido nada descabellado que ese sea su talento.

La periodista ha salido del plató de 'Adivina qué hago' y Marta Flich ha resuelto la pista con otro vídeo : "También toco el piano, pero más en la intimidad de mi hogar. Empecé hace muchísimos años, a los siete, pero es que me daba mucha vergüenza tocar el piano delante de la gente. Me bloqueo".

La presentadora de Mediaset ha asegurado que esa vergüenza la ha perdido hace poco en 'Gran Hermano': "Hace poco me lacé y lo toque en la casa más famosa de toda España, en el encendido de la casa de 'GH VIP' y delante de toda España. Creo que ya se me ha pasado la tontería. Ya lo he superado creo".