Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa, va a por más: "Me veo presentando un programa"

Kike Quintana ha sido sin duda uno de los rostros revelación de esta temporada en Tarde AR

Su presentación en pantalla como sobrino de Ana Rosa ha generado mucha curiosidad sobre su figura en los espectadores

En una entrevista con este medio Kike habla de la relación con su tía, su recorrido en la televisión, su boda, las exclusivas...

Empezó en producción, ahora es guionista y tiene una sección en TardeAR. Kike Quintana ha sido uno de los rostros revelación de la temporada del programa de Ana Rosa con 'Fila Zero', un espacio en el que prima la espontaneidad y donde tía y sobrino se hablan 'de tú a tú'. Para él, la presentadora es una referente y una "segunda madre", alguien a quien a veces escucha incluso más que a sus padres. La carrera profesional de Kike ha dado un giro de 180 grados en los últimos años, y su espacio en la televisión ha ido ganando cada vez más peso, pero no es suficiente para él, quiere más.

La figura de Ana Rosa en su familia ha sido muy importante. La periodista lleva décadas siendo una de las caras más conocidas de la televisión, aunque para Kike es algo normal: "Para mí es mi tía, lo veo sin más. Es la mejor comunicadora. Es verdad que nunca voy a ser objetivo. Ella me ha tenido en sus manos cuando he nacido. Su opinión tiene mucho calado para mí", confiesa en la entrevista con este medio.

Después de pasar por diferentes productoras y empezar su andadura como guionista en 'La vida sin filtros' le salió la oportunidad de sumarse a 'TardeAR', también como guionista, y poco a poco se ha ido ganando su lugar. El nacimiento de 'Fila Zero' le permitió salir de la redacción y hacer sus primeras apariciones en pantalla. "Es algo que ya existía en Estados Unidos. Dos personas cercanas al presentador en un momento del programa se conectan para preguntarles como lo están viendo, precisamente por la confianza que tienen ellos", explica.

"Ana Rosa es una líder de opinión y tiene mucho 'hate' por todo lo que se expone en relación a los temas políticos. Ser libre tiene un precio, y muchas veces es más fácil estar callado que decir lo que uno piensa. Es una de las cosas que más admiro de ella", defendía Kike Quintana.

¿Cómo fueron sus comienzos?

Durante su etapa universitaria, mientras cursaba la carrera de Educación Física, le surgió la oportunidad de trabajar como auxiliar de producción. Un camino que continuó y por el que dejó el deporte a un lado. "Yo estaba estudiando, y me dijeron que no perdiese el tiempo e hiciese algo de provecho mientras tanto. Empecé como un auxiliar poniendo botellas de agua al público y vi que había un camino que se podía recorrer", confiesa.

Llegó un momento en el que su trabajo en producción no le llenaba y buscó la manera de cambiar el rumbo: "Le planteé a los jefes poder probar el otro mundo. Y a los meses empezó 'La vida sin filtros' y surgió la oportunidad de trabajar como ayudante de guion". Más tarde entró en Tarde AR, donde ahora ejerce de guionista de corazón.

Sin embargo, Kike ha explicado su deseo de seguir creciendo en la televisión, y no pierde de vista la posibilidad de ejercer como presentador en algún momento: "por qué no, no me pongo límites", explica.

Kike Quintana no venderá su boda como exclusiva

En uno de los momentos más dulces quizás de su carrera profesional, la parte sentimental también le acompaña. Hace unos meses Kike hincaba rodilla y le pedía a su novia matrimonio de una forma peculiar: en un karaoke y sin haberlo planeado. La joven lo tenía claro: 'sí, quiero'. Una noticia que no tardó en publicar en sus redes sociales y que también comentó en el programa. "Si llevamos cinco años y medio, no conozco a nadie mejor y me aguanta...", bromeaba en la entrevista.

A pesar de ser uno de los rostros revelación de la temporada, el sobrino de Ana Rosa tiene una cosa clara: no venderá la exclusiva. Una decisión que respeta de otros compañeros pero que no esta dispuesto a hacer: "No creo que mi boda sea noticia", explicaba.