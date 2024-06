Kike Quintana presenta su nueva sección dirigida a "altos ejecutivos": "Va a empezar por lo más importante: el amor"

Como siempre en 'TardeAR', al final del programa ha aparecido Kike Quintana para buscar las cosquillas a todo el mundo. Pero sobre todo, las de su tía, Ana Rosa Quintana. Si algo tiene el sobrino de la presentadora es sentido del humor y tras un programa intenso de tertulia, sucesos y salseo, no hay nada mejor que poner el broche final con la sección 'Fila Zero'. No obstante, también Kike Quintana recibe algún dardo que otro, como el que recibió de Javier Sardá hace apenas unos días.