Gran Hermano: primer día de convivencia en Guadalix

09:07 H Importantes observaciones

"Han metido a gente guapa". Es la conclusión de Óscar después de comentar con Elsa que los chicos que han entrado tienen físicos de gimnasio y caras bonitas. Elsa se pone su café y se van al jardín, donde Óscar le dice que está seguro de que hay otra casa porque no le cuadran los concursantes que son con las siluetas que vio en las promos... En su recuerdo hay una silueta de un chico con el pelo largo y, sin embargo, en la casa no hay rastro del misterioso chico de pelo largo... Quitando que se va a quedar sin chico de pelo largo (que sepamos, que lo mismo nos sorprenden con un concursante sorpresa), Óscar no anda desencaminado...

Por mi parte, observo que ambos son madrugadores y por si no me queda claro, ellos mismo lo dicen. Que son de acostarse pronto y levantarse temprano.