Lluvia de críticas a Melyssa Pinto por fingir su pedida de mano: "Da pena que insistas tanto"

Melyssa Pinto sueña con pasar por el altar. No es la primera vez que la exconcursante de ' Supervivientes ' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' fantasea con la idea de su boda . La influencer catalana se ha vestido de novia y ha hablado en repetidas ocasiones del tema. De ahí que, finalmente, la novia de Marco Panosian no quiera más esperas y haya fingido su propia pedida de mano . Una escena que le ha hecho recibir un enorme hate a través de una intensa lluvia de críticas .

Sus seguidores no le han perdonado que lleve un tiempo lanzando indirectas o que sean frecuentes sus bromas de la 'boda' que no se celebra . Así lo ha demostrado respondiendo al último vídeo que ha compartido la joven diseñadora de moda e influencer del que se ha visto obligada a dar después explicaciones .

Con cara de no saber muy bien qué está pasando, el novio de la exconcursante de 'Supervivientes' sigue este "teatrillo", como muchos han definido esta escena, en la que la catalana no duda en dar su 'sí, quiero' emocionada ante esta pedida de mano que ha montado ella misma .

"¡Mi amor, ¡qué mono eres! ¡No me lo puedo creer! ¡Mi vida, sí, quiero. Nos casamos!" , responde muy efusiva Melissa ante la cara asombrada de su novio, tal como se puede ver en el vídeo. Esta decisión ha sido muy criticada en su perfil de Instagram, donde sus seguidores y otros internautas han dejado claro que esta situación que ha provocado es "triste" y que podría ser de lo más significativa.

"Da pena que insistas tanto", "te mereces alguien a quien no tengas que mandarle indirectas tantas veces", "si no lo pilla con esto, ¡ríndete!", "está claro que estáis en momentos vitales distintos", "no lo presiones", son solo algunos de los muchos comentarios que Melyssa Pinto ha recibido por "forzar a su novio" a hacerle una pedida.