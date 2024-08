Carla Barber cambia radicalmente su forma de vida sin previo aviso a sus allegados: "No os preocupéis"

"A todos mis contactos, me he eliminado WhatsApp. Si queréis contactar conmigo, llamadme, como hacíamos antes . Temas laborales, siempre disponible vía mail o SMS", unas palabras que rápidamente hacían saltar las alarmas de sus seguidores , que saben que la exconcursante de Supervivientes ha atravesado momentos delicados en los últimos años. Especialmente a raíz de la ruptura con el padre de sus dos hijos .

Tal era el aluvión de mensajes que recibía tras este anuncio, que Carla Barber ha tenido que lanzar un comunicado dando explicaciones. Lo primero, aclarando que se encuentra bien. "Estoy bien, no os preocupéis. El motivo principal por el que me quito el WhatsApp es por mí, por mi tiempo y por mi vida, y para estar conectada a las personas que quiero y a las cosas importantes. Me he dado cuenta de que era una forma de estar conectado sin realmente estarlo", ha reflexionado la canaria.