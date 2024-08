Ángel Cristo Jr reaparece tras días sin saberse nada de él y pide ayuda: "Necesito descifrarlo"

El que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes', - antes de que se emitiera la edición 'All Stars'-, ha hecho acto de presencia tras días sin que se supiese nada de su paradero . Su última publicación en Instagram era de hace más de una semana, en la que presumía de su historia de amor con Ana Herminia, a la que dio el ‘sí, quiero’ en Honduras. "Esto es amor", dejaba claro el televisivo junto a esta imagen, pero después no volvía a aparecer en sus redes.

"Hace un rato, estábamos Ana y yo cambiando los cuadros antiguos de algunas fotografías y me ha llamado mucho la atención lo que he encontrado detrás de esta foto. He encontrado unas palabras escritas y no consigo entender o descifrar lo que quieren decir. Y aquí es donde os pido ayuda, si alguno de vosotros sabe lo que quiere decir esto o lo que significa, me gustaría, por favor, que os pusiérais en contacto conmigo, ha pedido el exconcursante de 'Supervivientes', que ha grabado un primer plano del mensaje detrás de la fotografía de su padre.