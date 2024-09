Vanessa descubre la existencia de la casa secreta de 'Gran Hermano' y que su marido es concursante desde el primer día

La concursante fue eliminada junto a Daniela por la audiencia, pero seguirán concursando en la casa secreta

Vanessa se convertía en la segunda concursante votada por la audiencia para abandonar la casa de 'Gran Hermano'. La gallega no pudo creérselo ya que previamente había visto a su amiga Daniela salir de la casa y había celebrado su salvación con sus compañeros. Nadie en el reality esperaba que en la primera gala fueran dos las 'expulsadas'; y nadie sospechó ni saben que en realidad las concursantes eliminadas se han trasladado a la casa secreta. Por eso, Vanessa se ha reencontrado con su marido Javier, que durante esta semana ha estado viviendo muy cerca de ella.

Vanessa y Javier habían tenido que afrontar una dura decisión en su entrada en 'Gran Hermano'. El matrimonio creía que entraban los dos como concursantes pero tuvieron que decidir quién de ellos viviría la aventura. Decidieron que fuese Vanessa por eso de haber sido idea de ella y porque le hacía mucha ilusión, así que se despidieron entre lágrimas. "En trece años nunca nos hemos separado", explicaban.

Lo cierto es que Javi finalmente sí se convirtió en concursante solo que viviría en una casa secreta. Así ha pasado la primera semana de concurso, siendo Vanessa ajena a que su marido está muy cerca de ella. En estos días, Vanessa además confesaba las dudas sobre su relación: "Lo innegable es que él a mí me cuida. Pero también necesito sentir cosas o sentirme a veces deseada. Hay veces que no me siento deseada por él (...) A veces lo siento como un familiar, no como una pareja. Y yo necesito sentir esa pasión, porque yo sí la siento por él. Como el primer día no, más que el primer día", contó en el 'confe'.

Por otra parte, ante la posible entrada de nuevos concursantes, Vanessa demandó en varias ocasiones que fuese un concursante italiano. No fue la única confesión que hizo. La gallega también habló largo y tendido de la frecuencia con la que practica sexo, de que tuvo una pareja mujer durante tres años y de si se dejaría llevar con el italiano.

Vanessa y Javier se reencuentran en la casa secreta de 'Gran Hermano'

Vanessa se había quedado totalmente destrozada pensando que su etapa en 'Gran Hermano' había acabado. Así que cuando entró en la casa secreta no pudo creerlo y menos aún viendo a su marido Javi allí. Lo primero que hizo la pareja fue abrazarse y besarse. "Esto no puede ser de verdad. ¡Pero qué me estás contando! ¿Qué haces aquí? ¿Me echaste de menos?... Dios, yo sabía que había otra casa", reaccionaba ella después.

El matrimonio siguió disfrutando de su reencuentro cuando de repente todo pareció torcerse por una confesión de Vanessa. "Yo he pedido que me trajeran un italiano", le dijo a su marido riéndose. Poco después, la concursante le explicó a Jorge Javier por qué: "He pedido un italiano pero no por nada. Tengo el mejor marido del mundo pero es muy 'toxo' como decimos en Galicia. Es poco cariñoso", expuso. Javier quiso tomárselo a broma pero lo cierto es que lanzó varias 'pullitas' sobre el italiano.