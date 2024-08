Compañeros de profesión despiden a Carlos Ferrando: de Antonio Rossi al homenaje de Terelu Campos

Entre las primeras reacciones que han llegado para despedirse del histórico periodista ha sido Antonio Rossi . El colaborador de 'Vamos a ver', que está a las puertas de celebrar su boda con Hugo Fuertes , ha lamentado esta triste noticia y ha hecho su particular despedida a su amigo de profesión .

Una tristeza que también ha compartido otro compañero de profesión: Aurelio Manzano . "Así te conocí con esa sonrisa sonora y así te quiero recordar mi querido Carlos Ferrando . Me quedo con los mejores momentos que vivimos trabajando. DEP, amigo", ha escrito junto a una imagen en la que se ve cómo era el periodista.

Rosa Villascastín no ha dudado tampoco en despedir a Carlos Ferrando a través de sus redes. La periodista ha dado su último adiós al cronista con un sencillo pero emotivo mensaje: "Amigo incondicional. Siempre te recordaré" .

Especial emotivo ha sido el homenaje que ha hecho Terelu Campos dado que conocía muy bien al periodista con el que coincidió en '¡Qué tiempo tan feliz!'. "Hace pocos minutos me he enterado del fallecimiento del periodista Carlos Ferrando. Me quedo en shock porque ha sido algo inesperado", ha comenzado diciendo en un emotivo post en donde aparecen muchos rostros tan conocidos como su madre María Teresa Campos o Jesús Mariñas que, desgraciadamente, tampoco están ya.