Violeta Mangriñán es una de las influencers que más aspectos de su vida comparte con sus seguidores de Instagram. Les ha contado desde sus problemas de salud hasta los celos de su hija Gala con su otra hija Gia o su postura ante los rumores de continuas infidelidades por parte de Fabio Colloricchio. Pero ahora la exconcursante de ' Supervivientes ' ha ido un paso más allá y no solo ha hablado sobre algún tema delicado, sino que también lo ha mostrado en imagen al compartir una foto de su boca ensangrentada para darle los buenos días a sus casi dos millones y medio de 'followers'.

Una instantánea que sorprendía mucho a sus seguidores, que no entendían a qué podía ser debido ese chorro de sangre que se deslizaba por su encía por toda su barbilla y que coloreaba sus dientes de rojo. Tras varios días sin hacer alusión al tema, la dueña de Maison Matcha admitía que le habían pedido mucho que aclarara el origen de ese sangrado y se animaba a contar que se debía a un pequeño percance con su hija Gia, que tiene ahora seis meses.

Un movimiento inesperado de la bebé hacía que el biberón que le estaba dando impactase en su boca y le provocase ese sangrado que no tuvo consecuencias graves . Lo que sí que le afectó mucho más fue otro percance que tuvo lugar tan solo unos días antes y del que no se había atrevido a hablar hasta este fin de semana, cuando cogió el móvil y decidió sincerarse en todos los aspectos con su comunidad virtual.

Lo que contó la influencer es que el fin de semana anterior se había cortado sin querer "un trozo" de la vulva con una cuchilla de afeitar: lo que ocurrió es que, mientras se duchaba y depilaba, creyó escuchar a su hija Gia llorar y se movió tan rápido para salir de la ducha que se cortó. "Por poco no me desmayo al ver esa cantidad de sangre", confesaba la valenciana, que agradecía que el percance no hubiera tenido consecuencias más graves.