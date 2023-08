Violeta Mangriñán enfrenta los rumores que apuntan a varias infidelidades de Fabio Colloricchio

El estallido ha comenzado porque una usuaria anónima - que se dedica a criticar cada una de sus acciones - le ha dicho que es "egoísta" por comerse los snacks que una marca de alimentación infantil le ha mandado a su hija Gala. Esas palabras no le han gustado nada a la influencer, que las ha capturado y las ha mandado a su canal, 'Un matcha con Violeta', para comentar que no le extraña "que los psiquiátricos estén desbordados" .

"Esta debe ser de los que viven más pendientes de si mi pareja me es infiel que yo misma, porque veo a la gente muy preocupada por ese motivo, debe ser horrible vivir pendiente de la vida y la relación sentimental de otra persona , no sé si me da ternura, pena o miedo", ha añadido entonces la valenciana, sacando a relucir ella misma los rumores de infidelidad que siempre sobrevuelan en su noviazgo con el argentino desde que comenzaron su relación hace cuatro años.

Al inicio de su noviazgo, Oriana Marzoli destapó en el ya extinto 'Mujeres y Hombres y Viceversa' que el cantante le había sido infiel a Violeta con otra chica y ella, visiblemente afectada, confirmó esa información y aseguró que solo habían sido "un par de besos" en una discoteca y que había decidido perdonarlo. Ahora, tiene claro que no sería comprensiva y que rompería definitivamente su relación , tal y como ha explicado en su canal: "Me perdería y rompería una familia" .

No obstante, ha querido subrayar que no le da veracidad a esos rumores - "yo me pongo gorras y de momento sin problema", ha comentado entre risas - y ha explicado que cree firmemente que el trabajo de su novio en locales de ocio nocturno no aumenta la posibilidad de que le engañe con otra persona: "La gente que cree que es más probable que alguien te sea infiel por trabajar de noche poco sabe porque hasta el que trabaja en una oficina doce horas encerrado y va de casa al curro los pone si quiere".