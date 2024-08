Verdeliss le ha perdido el miedo al cambio y así lo ha demostrado en las redes. La que fuera concursante de ' Gran Hermano VIP ' ha cortado por lo sano sometiéndose a un radical cambio de look con el que ha dejado a su marido Aritz y a sus hijos muy impresionados. La influencer ha optado por un corte que le da una imagen muy juvenil. ¡Así han sido las reacciones de todos nada más verla!

Un radical cambio de look que no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde muchos la han comparado con sus propias hijas y otros han valorado su favorecedor atrevimiento. "Pareces la hermana mayor de Irati", "estás espectacular", "¡menudo cambio!", "te has quitado años" o "envidia de pelazo", son algunos ejemplos de halagos que ha recibido tras pasar por la peluquería.