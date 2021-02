"No, no me ayuda ni con los niños ni con la casa. Asume en corresponsabilidad un proyecto de vida que decidimos emprender juntos", aclaraba hace unos días la influencer tras leer varios comentarios en los que sus seguidores se sorprendían al ver a Aritz fregando los platos y formando parte activa de la educación de sus hijos. Y es que es precisamente esa faceta de padre lo que más le satisface. "Muchas veces me preguntan si no me estreso con siete hijos pero para mí no hay mayor des desestresante que su dosis de cariño y amor", ha confesado el de Pamplona.