Anita Matamoros dice adiós a sus bikinis y se compra un bañador de hombre: el motivo

Anita Matamoros cambia sus diminutos y modernos bikinis por un bañador de hombre . La única hija nacida del matrimonio formado por Makoke y Kiko Matamoros ha abandonado España y ha aterrizado junto a su novio a miles de kilómetros de casa, donde pretende disfrutar de unas románticas vacaciones "en el paraíso". En su maleta, un montón de vestidos y looks con los que promete sorprender a sus miles de seguidores. Entre todas sus prendas, un bañador de hombre que se ha comprado para usarlo durante estos días de asueto en sustitución a sus bikinis. El motivo por el que ha decidido comprarse un pantalón de baño en lugar de continuar utilizando los bañadores y bikinis responde a una razón que nada tiene que ver con la moda.

Creadora de tendencias donde las haya, la influencer no tiene miedo a lucir las prendas más atrevidas de cada temporada . Por este motivo, este verano los bikinis de reducido tamaño han imperado en su armario. De ahí que algunos de sus seguidores se hayan extrañado tanto al ver que la hermana de Laura Matamoros ha escogido para sus vacaciones un destino en el que el uso del bikini está prohibido en la mayoría de sus playas.

"Las islas Cíes son mas bonitas y están más cerca, por Dios que pereza de viaje", "y encima no se puede bañar en bikini", le dicen dos internautas tras ver la localización de su última publicación.

Pero Anita no se conforma y por ello, ha decidido comprarse un bañador de hombre para poder bañarse en otras playas. "La isla en la que estamos es musulmana. Me he comprado un bañador de hombre y una camiseta de licra para poder estar en el resto de playas, porque son una pasada", ha dicho la creadora de contenido a través de sus redes, en las que promete enseñar este outfit que se pondrá por respeto a la tradición, cultura, costumbre y religión de la isla.