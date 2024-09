Laura, Luis, Lucía y Nerea, nominados de la semana

Los concursantes se han enfrentado a unas nominaciones que para nada se esperaban. Un teléfono sonaba en la casa y con cada llamada de Jorge Javier Vázquez, los participantes han recibido una dirección distinta para nominar. Con ello, cualquier plan de nominación o estrategia se veía frustrado.

Así han sido las nominaciones

La primera llamada provocaría que quien la cogiese fuese nominado directo. Cuando sonó el teléfono, todos estaban sentados en la mesa del comedor y Laura, la más próxima al teléfono, lo cogió motivada por los ánimos de sus compañeros. Momentos más tarde, se enteró que era la primera nominada y el presentador la llamaba al 'confe' para que nominase.

Laura: Un punto para Nerea porque no da demasiado juego. Dos puntos para Diego (Luis) porque no lo he visto muy bien estos días. Tres puntos para Lucía porque la veo muy mal. Se quiere ir.

La segunda llamada tenía como consecuencia la salvación. Después de quedarse totalmente descolocados por los acontecimientos, fue Violeta quien se atrevió a cogerlo. "No me podéis nominar. Estoy salvada de las nominaciones y no se me puede nominar", desveló a sus compañeros. En ese momento los compañeros empezaron a pedir turnos para coger el teléfono.

Violeta: Un punto para Maite porque me llevo muy bien con ella pero creo que hay veces que le falta educación al decir las cosas que le molestan. Dos puntos para Elsa porque me llevo bien con todos pero a lo mejor es con la que menos hablo y estoy n la casa. Tres puntos se los voy a dar a Adri porque desde el principio es con los que mejor me llevé pero ahora está detrás de Maica y llevo mucho sin hablar con él estos días. Ahora mismo no me aporta nada.

En la tercera llamada, Jorge Javier Vázquez llamó a Nerea al confesionario porque nominaba normal.

Nerea: Un punto para Maite porque creo que en las discusiones o cuando estamos comiendo y queremos hablar de algún problema, hay muchas veces que pierde las formas y se pude decir correctamente. Dos puntos para Adri porque es con el que menos estoy hablando últimamente. Tres puntos para Elsa porque últimamente en la casa hemos tenido algunos rifirrafes por chicos respecto a algunas compañeras y en algunos aspectos ha podido afectarme a mí.

La cuarta persona que cogiera el teléfono tendría un gran privilegio pero también viviría un incómodo momento. El o la concursante debía darle 6 puntos a un único compañero/a, pero tendría que dárselos a la cara. Fue Maite quien cogió el teléfono. A continuación, dijo en voz alta: "Seis puntos para Diego (Luis). Quiero darle la oportunidad a la nueva muñeca, Lucía. Con Diego los últimos días han sido guays, hemos conectado bien, hemos tenido nuestras bromas... no he tenido ningún menos, ha sido todo sumar, pero estoy en esta tesitura", anunció. Maite tuvo que explicarse después delante de Luis y se defendió diciendo que quería darle a todos la oportunidad. Cuando colgó, Maite se acercó a darle un beso a Luis, visiblemente afectado por la nominación a pesar de haber dicho que no.

El quinto concursante que respondiese la llamada del presentador, tenía el derecho a veto en las nominaciones. Edi vetó a Lucía "porque considero que apenas lleva tiempo aquí para saber a quién votar", explicó.

Edi: Un punto para Nerea porque no quiero tocar a ninguno de los más afines a mí. Es típico decir que por descarte pero ahora mismo es lo que hay. Dos puntos para Diego (Luis) porque aunque me alegro de que esté aquí, es más de lo mismo. Y no me gustó la reacción que acaba de tener porque se lo ha llevado a lo personal. De los chicos es con el que menos afinidad tengo. Tres puntos aunque me fastidia se los dos a la chica nueva que es Lucía. Quise acercarme a ella y la veo muy introvertida. Por afinidad y porque creo que al haber salido Silvia, va a pasar unos días malos.

Elsa, la sexta concursante que cogió el teléfono, nominaba de manera tradicional.

Elsa: Un punto para Nerea porque la quiero mogollón, es un amor de niña, pero apenas tenemos comunicación en la casa. No me aporta nada en la casa. Dos puntos para Ainara, lo mismo. También es buena niña pero entró más tarde que Nerea (Jorge le recuerda que 'Ainara' está salvada) No quería hacerlo pero con dos puntos a Lucía. No tengo argumento. Siento que nos vamos a aportar cosas Sé que me va a aportar más que Ainara y Nerea y por eso no la quería tocar. Tres puntos para Diego (Luis). Me da pena pero es un chico que se acaba de empezar a abrir ahora. Me gusta el chaval, le veo con ganas...

Maica se quedó sin nominar al ser la séptima en coger el teléfono. La concursante protagonizó un divertido momento con Jorge Javier Vázquez al teléfono al no procesar lo que le estaba diciendo.

Ruvens fue el siguiente en responder la llamada del presentador. Nominó de manera tradicional.

Ruvens: Un punto a Lucía aunque no quería dárselo pero el resto no se toca. Dos para Diego (Luis) porque ya lleva los seis y porque de alguna forma creo que son estos dos últimos días los que se está integrando. Me alegra que se haya salvado aunque hubiese preferido que se salvase Juan. Y por último los tres se los voy a dar a Nerea porque estoy hasta las narices de llevarme sus tres cada semana y si se pira, eso que me ahorro.

Quedaban en la mesa del comedor de la casa Adrián, Luis y Manuel. El no atreverse a coger antes el teléfono les traía la siguiente consecuencia: "Tenéis que repartir los puntos entre los que estáis sentados. Vosotros elegís a quién y cuántos puntos le dais", les comunicó el presentador.

Luis nominó primero por haber cogido el teléfono: "Manu, dos. Como podría haber sido para Adri. Son con los que mejor me llevo. No quería darles ni tres ni uno así que me quedo en el medio". Después fue el turno de Manu Vulcán, que caía en ese momento en la dinámica: "Mi decisión, contando que pienso que quizá Diego (Luis) esté ya nominado, creo que le voy a dar tres". Adrián daba su punto a Manu Vulcán justificando que pensaba que no iba a salir nominado y que Diego sí.

