Gran Hermano, en directo: Laura, Luis, Lucía y Nerea, nominados de la semana

08:22 H No se han acostado aún

Después de esto, Óscar le habla a Daniela de Maite. Dice que no entiende por qué tiene que decirlo todo gritando. Y por último le hace un repaso de las parejas en ciernes de la casa. Sobre la de Violeta y Edi, Óscar le cuenta que Edi sacó a su ex en una conversación. Daniela no entiende que Edi sacóara eso cuando no lo había sacado antes, le parece raro y cree que podría ser porque a Edi no le guste Violeta lo suficiente. "Mañana vamos a flipar", dice Daniela como si no fuera ya mañana.