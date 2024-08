Risto Mejide habla de su relación con el Opus Dei: "Quería ser numerario, pero me enamoré y renegué"

El presentador de 'Todo es mentira' ha revelado que fue a un colegio del Opus Dei y que quiso hacerse numerario

Risto Mejide ha aclarado que no tomó la decisión finalmente porque se enamoró de Analisa, su primera novia

El juez de 'Got Talent' ha confesado por primera vez que perdió a todos sus amigos del colegio con esta decisión

"Una de las mejores entrevistas que me han hecho nunca. ¿Y sabéis por qué? Porque David Lema escucha mucho y muy bien", ha comentado Risto Mejide acerca de la entrevista que el periodista gallego le ha hecho para 'Papel', la revista de 'El Mundo'. Quizá por esa certeza de que había alguien que estaba escuchándole tan bien, el presentador de 'Todo es mentira' se ha animado a confesarle que estuvo cerca de ingresar en el Opus Dei como numerario.

Un numerario es aquella persona que acepta ser célibe y renunciar al matrimonio para poder ofrecer una máxima disponibilidad para, de acuerdo con los Estatutos del Opus Dei, desempeñar "las labores apostólicas peculiares de la Prelatura", como sería la tarea de formar a otros miembros de la Obra. Ese era el puesto que el ahora juez de 'Got Talent' quería desempeñar en la Prelatura fundada por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer.

Su interés por pertenecer al Opus, tal y como cuenta en la mencionada entrevista, provenía de su formación en un colegio de la Obra, donde se fijaron en él por sus buenas notas: "Con 17 años estuve a punto de entrar en la Obra. Era muy ferviente. En los colegios del Opus, si sacas buenas notas o si eres muy rico, en este caso era por las buenas notas, se interesan por ti. Así que se interesaron por mí y me quisieron captar. Y yo accedí".

Con 17 años estuve a punto de entrar en la Obra. Era muy ferviente

La razón por la que finalmente no se hizo numerario fue porque su madre le puso una condición para firmar el permiso que necesitaba como menor de edad y es que pasara el verano haciendo un plan que específicamente había diseñado para él: "Pasé un verano que, claro, cuando volví en septiembre dije: 'Va a ser que no'. Me fui a Oxford, conocí a las italianas, me fui...".

Al escuchar su relato, el periodista le pregunta si lo que en último término le hizo renunciar a la Obra fue el sexo. "Yo soy más romántico que eso. Fu por el amor. Me enamoré de mi primera novia, Analisa, y dije: 'Obviamente no puedo entrar en el Opus'", ha sido la respuesta del publicista que, a su vuelta de ese verano en el que conoció el amor, descubrió que se había quedado sin sus dos mejores amigos porque ellos sí querían entrar en el Opus y él ya proyectaba su vida fuera: "No tengo amigos del colegio por eso".

De uno de ellos nunca volvió a saber nada, pero el otro le llamó cuando lo vio ejerciendo como jurado en 'Operación Triunfo' para contarle que había abandonado la Obra y que quería pedirle como favor que le consiguiera el teléfono de Ainhoa Arteta porque estaba convencido de que sería su pareja ideal: "Le dije: 'Te han hecho polvo, tío. Te han destrozado la vida. Búscate ayuda profesional. Porque la necesitas'. Y esa fue mi última conversación con él".