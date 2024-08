"En Cuba es una religión almorzar viendo la serie ", " cubano que se respete ve Aida comiendo " o "aunque no los haya podido ver, estoy agradecida por su visita a esta isla, gracias por el amor que nos dan y por marcar nuestra vida con su hermoso trabajo", son solo tres de los cientos de comentarios y muestras de cariño que Melani y Mariano han recibido tras su visita al país.

Tal y como han recordado los propios cubanos, en muchos de los capítulos de la serie se hacen menciones a Cuba y a su pueblo . "No me digas que Mauricio vino a recoger los boletos del partido del Real Madrid que enviaste para cuba a Fidel. Inolvidable capitulo de la temporada 10 tratando de sacar a Aída del país jajaja Morí desde que lo vi", escribe otro.

Y aunque muchos se han alegrado de verles juntos allí, otros no han podido mostrarse críticos ante la complicada situación política y socioeconómica que existe en el país: "Me da mucha tristeza ver cómo actores que admiro, pero que no tienen ni idea de lo que pasa en realidad en Cuba, presten su imagen para lavarle la cara a la miseria, los apagones, el hambre, la falta de medicinas, los basureros, las enfermedades curables y prevenibles, y la dictadura que asesina lentamente al pueblo de cuba".