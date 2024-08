Anna Ferrer responde a las últimas críticas que ha recibido en sus redes sociales

A la joven la acusan de comer "demasiada pasta" y haber perdido su envidiable figura

Anna atraviesa un gran momento junto a su novio, Mario Cristobal, e incluso se plantea ser madre

Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, ha reaccionado en redes sociales y respondido a todos aquellos que la han criticado nuevamente por su físico. Y es que a la joven la han cuestionado por comer demasiada pasta, lo que la ha llevado a responder de manera contundente.

"Hay comentarios que no deberías hacer nunca", señala. Y, a continuación, no duda en responder de una manera que ha sido muy aplaudida en redes sociales, sobre todo después de que la hayan acusado de haber perdido su forma física.

"Chicas, comer pasta no está prohibido ni está mal", comienza diciendo. "Y mucho menos si estás de vacaciones", asegura. Así, ha pedido que se deje de "demonizar a los alimentos porque esto hace mucho daño".

Anna Ferrer, criticada por comer "demasiada pasta"

Del mismo modo, Ferrer deja muy claro que estar "más o menos fit" es algo que solo le incumbe a ella. "Por mucho que se crea la gente que 'por ser personaje público' puede opinar y valorar sobre mi cuerpo o mis circunstancias", ha proseguido. Bastante molesta y cansada por tener que recibir esta clase de comentarios, la joven se dispone a seguir disfrutando de sus vacaciones junto a sus amigas.

"Lejos de ser un viaje fit, me está dando muchos años de vida", destaca. Y, para terminar, también lanza una petición: "Por favor, no dejéis que alguien que no conoce nada de ti juzgue algo tan preciado como tu cuerpo". Y, para rematar, la joven también subía un vídeo a sus stories en el que aparecía comiendo: "Mira, no solo como pasta, también como nécoras", comenta mientras aparece riéndose y disfrutando de la comida.

Esta no es la primera vez que Anna Ferrer se ve cuestionada en redes sociales por uno u otro motivo, ya que hace unos meses también generó bastante polémica por unas declaraciones que hizo sobre el estilo de vida de las influencers. La hija de Paz Padilla compartía un vídeo en Tik Tok en el que hablaba sobre la importancia de tener estudios.

Las otras polémicas de la hija de Paz Padilla en redes sociales

Sin embargo, estas palabras no caían demasiado bien a sus seguidores. "Uno de los temas que, personalmente, me preocupan es que creo que la gente joven no quiere estudiar y creo que es un problema que tenemos como sociedad", comentaba en dicho vídeo. Del mismo modo, ella aseguraba que se sentía muy orgullosa por haber estudiado ya que considera "muy importante seguir formándose durante toda la vida".

Anna, que ha estudiado Economía en la Universidad Carlos III, confesaba que le daba mucha pena que la gente de su edad estuviese perdiéndose una etapa tan bonita. "Es la mejor etapa de la vida". "Veo que la gente quiere ser influencer y no hacer nada con su vida y eso no me gusta", sentenciaba a continuación, desatando una gran oleada de criticas en su contra.

Te interesa: