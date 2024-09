Jesús Calleja: "Mi hijo es de Nepal; me preocupa que se piense que los inmigrantes vienen a hacer el mal"

No es común que Jesús Calleja se enfade. Según dice en una charla a solas con Outdoor, en su familia no hay peleas ni gritos, todos saben frenar la "escalada" de enojo antes de estrellarlo contra los demás. Pero hay un tema que lo pone especialmente serio, que lo acerca a ese sentimiento de enfado y lo pone contestatario y reivindicativo: la intolerancia a la inmigración en España.

"Me preocupa que vivamos unos tiempos convulsos en los que pensamos que la gente inmigrante viene a hacer el mal, a quitarnos el trabajo, cuando en verdad, menos mal que están ", dice y reflexiona sobre lo que los migrantes suman a la economía local: "Los empleadores no encuentran gente y ellos suplen muchos trabajos".

Para Calleja, hablar de esto no es "hablar de política" sino de "humanidad": "Es importante que entendamos que somos iguales, tenemos los mismos cromosomas. No podemos prejuzgarnos por un país, por una religión, por una condición sexual". Además, defiende el lugar desde el cual se pronuncia: "A mí no me lo han contado, yo he visto. Yo viajo por el mundo, veo la realidad del mundo. Dile tú a un chico de África que quiere tener un futuro y ha nacido en un país que está en conflicto, en guerra, o que es gay y en su país lo meterán en la cárcel si simplemente sospechan que es gay. ¿Tu qué haces? Intentarás irte a otro sitio. Pongámonos al menos en esa perspectiva: nadie se va de su país porque está bien".