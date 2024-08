Carlos Maturana, novio de Lara Dibildos, habla de su pasado en común con Sofía Suescun

Quien no fue su pareja pero ha también ha hablado ha sido Carlos Maturana , actual novio de Lara Dibildos , que ha concedido unas declaraciones a 'Europa Press' para aclarar que no intentó conquistarla en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' . Lo ha hecho porque se ha recordado recientemente que él entró al mítico programa de citas diciendo que quería conocer a Jennifer Lara y Sofía le paró los pies y aseguró que decía eso porque ella le había rechazado previamente fuera de cámaras diciéndole que no entrase por ella porque no quería conocerlo.

Maturana lo desmintió en aquel momento y ahora, asegurando que no hizo el casting del programa de Cuatro para conocer a la ganadora de 'Supervivientes 2018'. "Ya lo dijo Emma García, que no había pasado nada entre nosotros" , ha comentado el andaluz de 38 años, apoyándose así en la figura de la respetada periodista, que presentaba por entonces el popular formato, para darle crédito a sus declaraciones.

Es por eso que tampoco sabe qué ha ocurrido entre Sofía Suescun y Maite Galdeano: "Como hemos estado de vacaciones no he visto la tele, no sé qué ha pasado". No obstante, ha comentado que le "desea lo mejor" a la finalista de 'Supervivientes All Stars'.