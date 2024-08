Lola Mencía justifica haberse saltado las normas del Parque Nacional de Ordesa: "He dejado dinero allí"

Las normas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido son claras y están orientadas a evitar el deterioro de esta zona de los Pirineos. Lola Mencía, también conocida como Marta de Lola en las redes sociales, ha pasado allí las vacaciones junto a su novio, Álex Cuadrado, pero no ha respetado dos de esas reglas, pues ha dejado a sus perros sueltos y se ha bañado en el río, dos cosas terminantemente prohibidas. Al recibir un aluvión de críticas en Instagram, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' no solo no se ha retractado, sino que se ha justificado.