Jaime Astrain reaparece en sus redes sociales para comunicar una feliz noticia. El exfutbolista y padre de la hija de Lidia Torrent acaba de cumplir un sueño que llevaba años persiguiendo. Emocionado, no ha dudado en trasladar a sus seguidores esta importante novedad que afecta directamente a su vida familiar con la presentadora de 'First Dates Hotel'.

" Almería es mi casa, y Aguadulce el lugar donde siempre he estado, donde están mis amigos. Cuando necesitamos respirar un poco vamos a La Isleta, al Playazo o al final de La Fabriquilla, cerca del Arrecife de las Sirenas", contaba hace un año al citado medio. "Me da paz estar con los míos", decía también.

"Yo no tuve la suerte de nacer en Almería, pero me considero como tal, y Elsa tendrá raíces almerienses . Para mí es importante , y sé que estaremos mucho por aquí. Le inculcaré Almería en vena", contaba en la mencionada entrevista mientras hablaba de este sueño que por fin se acaba de materializar.

No ha señalado si en esta compra ha participado o no Lidia Torrent, sin embargo, y aunque no fuera así, la adquisición de esta vivienda en Aguadulce también afecta a la catalana y a la niña, pues desde que están juntos veranean y viajan varias veces del año a esta bonita localidad costera.