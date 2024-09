Marina García y Jesús Sánchez comunican una feliz noticia: "La vida son etapas"

"Madrid, ojalá nos acojas como si estuviéramos en casa", han escrito junto a estas primeras fotografías desde su nuevo piso junto a sus dos hijas perrunas, Caramelo y Galleta. Aunque todavía no han mostrado mucho del interior de su nidito de amor , la pareja de 'La isla de las tentaciones' (que también participó en 'La última tentación', donde protagonizaron ese acercamiento que les llevó a retomar su relación) sí han adelantado que ya tienen sofá para estos primeros días en su nueva casa.

" La vida son etapas y en la que estábamos ahora era la perfecta para venirnos a vivir a Madrid y cambiar de aires y explotar laboralmente en todos los sentidos", ha reflexionado la andaluza, que reconoce que su Sevilla estará siempre en su corazón y que no quiere ponerse ningún objetivo ni ninguna meta. "Si dura un año, pues un año. Si dura dos años, dos. Si son cinco, pues cinco. Pero quiero aprovechar al cien por cien", ha reconocido.

Como no podía ser de otra manera, las primeras reacciones no se han hecho esperar. Claudia Martínez les da la bienvenida a Madrid mientras Lara Tronti, novia de Hugo Pérez, celebra que ahora vivan en la capital, así ahora se verán "mucho más". Sus seguidores, claro está, no han dejado de mandarles mensajes de enhorabuena y otros ya teorizan sobre la posibilidad de que Marina García "esté embarazada" de Jesús Sánchez. Sea como fuere, lo cierto es que la pareja de 'La isla de las tentaciones' atraviesa uno de sus mejores momentos.