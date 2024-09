Jessica Bueno se sincera sobre su decisión de mudarse a Sevilla: "Ha sido un año muy difícil"

“Os habéis dado cuenta de que no estamos en Bilbao, nos hemos quedado en Sevilla, este año nos hemos mudado aquí . Vuelvo a mi tierra, con mis niños, y la verdad una de las cosas que más pena me ha dado ha sido no poder despedirme de una ciudad en la que he sido tan feliz”, se ha sincerado en un mensaje de agradecimiento a los del País Vasco por su “acogida, cariño y ayuda”.

Sin embargo, ha confesado que su cambio de rumbo está directamente relacionado con circunstancias personales de las que no ha querido ofrecer más detalles pero que han dejado evidencia del duro momento que está atravesando: “A mí no me gusta transmitiros las cosas más tristes que pasan en mi vida, ha sido un año muy difícil a pesar de que aquí siempre me muestro con mi mejor sonrisa pero lo he pasado muy mal. Son asuntos muy delicados que no puedo explicar por aquí y creo que no es el momento tampoco”, ha descrito. Aunque ha intentado quedarse en el norte tal y como ella misma ha contado, “ha sido imposible” y su prioridad son sus hijos y su bienestar. Además, piensa que “tener cerca a la familia” va a provocar que todo sea “mucho más fácil”.