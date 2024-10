Sin embargo, la película no está teniendo el recibimiento que se esperaba por parte de los espectadores y, por lo que se vio en el Festival de Venecia, tampoco por parte de sus actores . A principios del mes de septiembre saltó la polémica cuando Joaquin Phoenix se enfadó tras la primera visualización del 'Joker: Folie à Deux' en la premier hasta el punto que abandonó el auditorio bastante enfadado sin que acabara la ovación que el público del festival les estaba dispensando.

Para conocer el origen del enfado de Joaquin Phoenix hay que remontarse a los meses de rodaje. El director Todd Phillips grabó hasta tres finales posibles para ' Joker: Folie à Deux ' con el objetivo de evitar cualquier tipo de spoiler. Pero al parecer, pese a que habría tenido apalabrado el final con el mismísimo actor, el director decidió cambiar en el último momento y no llevar a los cines el final original.

Tras esto, las imágenes captaron cómo Joaquin Phoenix se quedó de piedra, mirando a la pantalla del cine y con el gesto bastante serio tras terminar la primera proyección de la película. El actor, sin poder esconder su enfado , se dirige a su compañera Lady Gaga y le dice algo al oído en varias ocasiones. Una escena que se produjo mientras el público ovacionaba al equipo y acto seguido, el actor se marchó del auditorio sin entender el motivo por el que Todd Phillips no había escogido el final que originalmente se pactó para la película.

Ahora aparecen más vídeos, como el que emite 'The Hollywood Reporter' sobre el momento de la incómoda conversación entre Joaquin Phoenix y Lady Gaga.Todo apunta a que el actor le confiesa a su compañera que el final alternativo " es horrible ".

La cantante intenta salir del paso mientras aplaude: "No digas eso, no lo es". Joaquin Phoenix insiste y Lady Gaga le responde con el gesto serio: "¿Por qué dices eso? ¿A qué te refieres?". Tras esto, el actor le reitera que no le ha gustado el final de 'Joker: Folie à Deux' y que debería haber sido diferente.