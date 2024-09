Pero no hay una que se les escape a sus seguidores, que, tal y como ella misma ha contado, se habían estado fijando en el fondo de sus historias y en todos los detalles de sus últimas publicaciones. Y todo parecía indicar que la pareja no había regresado a su casa de Bilbao . Y así ha sido. Jessica Bueno ha decidido mudarse a Sevilla, su tierra natal y también la de Luitingo.

Según cuenta, lo de Bilbao finalmente no ha salido como ella había esperado. Lo ha intentado mucho, pero finalmente no ha podido ser. Y no ha sido nada fácil para ella. "Ha sido un año muy difícil, lo he pasado muy mal... pero ha sido imposible", ha reconocido en este sincero vídeo donde ha contado cómo será su nueva vida y donde ha dejado claro que su prioridad siempre serán sus hijos.