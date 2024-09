El ex de Paola Olmedo ha aclarado en su primera entrevista en solitario por qué decidió cortar su relación con su madre

El primo de Alejandra Rubio ha revelado que no fue porque Carmen Borrego contase en una revista que iba a ser padre

Terelu Campos le envía un mensaje a su sobrino, José María Almoguera, y él responde

Todo el mundo piensa que José María Almoguera cortó la relación con su madre, Carmen Borrego, porque la exconcursante de 'Supervivientes' contó que una revista que iba a ser abuela porque el técnico y su por aquel entonces esposa, Paola Olmedo, estaban esperando su primer hijo en común (el tercero para ella que tiene dos hijos de una relación anterior). Pero no es ese el motivo real y así lo ha aclarado el sobrino de Terelu Campos en su primera entrevista en solitario.

En ella, el mayor de los nietos de María Teresa Campos ha confesado su dolor por ser percibido por parte de la sociedad como "un mal hijo" y por haber recibido por la calle duras críticas e insultos por el conflicto familiar que mantiene con su madre. Tanto ha sufrido que ha decidido recurrir a la terapia psicológica, pero no estado medicado porque tiene una enfermedad de corazón de la que ha hablado por primera vez en esta entrevista en 'Lecturas'.

A José María le ha afectado mucho la situación con su madre, pero ha "aprendido" a convivir con este dolor, al que se le ha sumado su separación de la madre de su hijo y la muerte de sus dos abuelas. De acuerdo con su testimonio, esta ruptura total con la colaboradora de 'Vamos a ver' no se produjo, como contó Carmen en televisión, porque él se molestase porque "solo" le diera 3.000 euros del dinero que recibió por contar en una portada que iba a ser abuela.

"No nos hablamos desde antes, por dinero nunca", ha aclarado el primo de Alejandra Rubio, que se siente "dolido y menospreciado" porque su madre afirmase que se había enfadado con ella por no compartir a partes iguales el dinero de la famosa exclusiva del embarazo. Es más, él afirma que le pidió a su madre que, ya que no había dado marcha atrás y que había dado la noticia, metiera todo el dinero en una cuenta bancaria a nombre del niño.

Pero Carmen desoyó su petición y le dio a él 3.000 euros - algo que Paola Olmedo aseguró que no le constaba - que José María no se tomó como una compensación por haber dado la entrevista, sino como un regalo de Navidad similar al que había recibido en años anteriores por esas fechas: "No a todos les dan ese dinero, pero no han vivido en mi familia".

El sobrino de Terelu Campos no cierra la puerta a una reconciliación con su madre y tampoco tiene claro cómo llegaron a esta complicada situación, aunque recalca que no es por la famosa portada ni por un tema económico: "Ciertas cosas duelen y molestan, das un pasito atrás y das tantos pasitos que, al final, te alejas".