Muere Juanma García, uno de los ganadores de 'La casa de tu vida', a los 44 años

El carismático concursante de 'La casa de tu vida', que estaba alejado de la televisión, contó anteriormente que había perdido más de 60 kilos tras una operación de reducción de estómago. "Tenía 25 años y pesaba 150 kilos, no podía seguir así", reveló a la revista '¡Qué me dices!'. Sin embargo esta intervención le trajo serios problemas. "El estómago se pegó a la malla que me pusieron y me había creado un boquete. Tenía una infección de caballo. Los médicos pensaban que no iba a salir", indicó en aquel momento.