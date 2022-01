El feed de imágenes no hace referencia a su pasado televisivo ni a la polémica personalidad que la hizo famosa en todo el país. La galería se conforma con fotografías de su chihuahua, posados domésticos y escapadas a los campos castellanos como si de una musa de Machado se tratase.

En Twitter, donde entre otras cuentas sigue a partidos políticos del espectro del centro derecha, se muestra algo más guerrera. En la red social del pajarito, Mónica opina sin filtros sobre lo que ocurre en los programas de Telecinco. Las reminiscencias de su faceta de polemista televisiva no se corta en opinar sobre los dramas de Las Campos o en criticar a Lydia Lozano.

Las redes sociales del icono televisivo de principios de milenio ocultan una realidad mucho más dura y compleja. En 2020 la madre de la ex estrella televisiva comentó que Mónica estaba arruinada y se había visto obligada a vivir del dinero de sus padres , cuya única fuente de ingresos es su pensión de jubilación.

Para colmo de males, tampoco la ex virgen tampoco encuentra el amor: “Los chicos la dejan enseguida cuando se enteran de quién es. A veces queda con alguien de Internet, pero esos van a lo que van. Me duele verla llorar, pero yo me tengo que hacer la fuerte”, declaró su madre en una indiscreta entrevista.