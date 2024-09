La influencer que se dio a conocer en el reality y cuya historia de amor no terminó con buen pie ha sido Gal·la Mora, exnovia de Nico Craiu , quien ha abandonado España y ha compartido el que ahora es su nuevo destino con sus seguidores. "¡Nueva casa, nuevo país, nueva vida!" , ha escrito la exparticipante de la cuarta edición de 'LIDLT' junto a varias imágenes de la que es ahora su casa.

En su post de Instagram, además de dar la noticia y de indicar su nuevo destino, la de Castellón ha mostrado las primeras imágenes de su piso , aunque todavía tenga mucha tarea de decoración por delante. " Bienvenidos a nuestro hogar en Andorra . Está literalmente todo el piso vacío, así que espero que me acompañéis en esta nueva aventura ".

La noticia que ha dado la exparticipante de 'LIDLT' no ha tenido el efecto esperado por ella y en esta nueva aventura que ha comenzado fuera se ha topado con duras críticas. "A no pagar impuestos, lamentable", "banderita de España y a pagar impuestos a otro país, no falla la hipocresía", "otra a evadir impuestos", han sido solo un ejemplo de algunos de comentarios más duros que ha recibido.