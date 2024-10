Castigan a Vanessa posicionándose contra Javier

Ruvens ha recelado de todos aquellos que han osado destacar de verdad, no vale que Vulcan se bese con Laura la semana que esta vuelve a estar en peligro

Gran Hermano | Debate 5 (13/10/24), completo

Si se posicionó media casa contra Javier no es porque tenga tantos enemigos, sino porque la mayoría seguían las órdenes de Ruvens, el jefe del grupo. En realidad, le gustaría ser jefe y dadas las consecuencias así lo parece, pero no pasa de ser el amo del cotarro. Cada vez tiene influencia en más compañeros, algunos de los cuales se unen al grupo por la falsa creencia de que son mayoría. Es una mayoría tan ficticia como exigua, pero ellos piensan que están en el lado del más fuerte, como si eso fuera una pelea de patio de colegio.

Ruvens dio la orden con el argumento siguiente: “Él es la armadura de ella”. Evidentemente, se estaba refiriendo a Vanessa. En realidad, el plan era castigar a Vanessa posicionándose contra Javier. Dice Ruvens que este concursante tiene una vida extra porque concursa junto a su mujer. Tiene parte de razón, pero eso solamente vale para un principio. Ya estamos en la sexta semana y a estas alturas se han establecido entre concursantes lazos tan sólidos como el del matrimonio.

De entrada, la formada por Javier y Vanessa no es la única pareja, porque también están los novios Luis y Nerea. Por cierto, Nerea estaba pactando nominaciones con Javier hace un par de semanas y anoche se posicionaba en su contra. La postura fácil era ponerse contra el nominado que tenía más personas en contra, pero recuerdo que Nerea pactó con Javier nominar a Edi. ¿No hubiera sido más valiente y sincero posicionarse contra el otro gallego? Pero cuando hablo de lazos estrechos entre concursantes no tienen por qué haber entrado con un vínculo. En las carpetas de nuevo cuño también se supone que uno protege al otro, o así debiera ser.

Dice Ruvens que Vanessa juega con dos fichas y tiene una vida extra. Esto era antes de saber que la vida extra auténtica la gastó Adrián con Juan el pasado jueves, y no habrá ninguna más. Lo que tiene Vanessa es el apoyo incondicional de un concursante, de igual modo que Ruvens disfruta del apoyo de los siguientes compañeros: Laura, Vulcan, Adrián y Edi. Al menos los anteriores nominarían casi a cualquiera antes que a Ruvens. ¿Significa eso que concursa con cuatro armaduras? Siguiendo su razonamiento tendrían que ir a por él en cuanto puedan, pero algunos manejan criterios de diferente categoría. Lo que no se entendería fácilmente es que para intentar derribar a Ruvens disparasen a Laura. ¿A que no? Cargar contra la guardia pretoriana en lugar de intentar derrocar al emperador es una estrategia pobretona.

La guardia pretoriana

La guardia pretoriana era escolta del emperador, objetivo de quienes le pudieran disputar el poder o cualquier lucha territorial. Como aquellos, algunos aquí son capaces de venderse al mejor postor, cambiando la protección de un emperador por otro. Y, en el peor de los casos, podían llegar a asesinar a su propio emperador, como pasó con Calígula. Ruvens se cree un fino estratega y considera que para derribar a Vanessa lo mejor es ir contra Javier, su escolta. Los demás le siguen la corriente, como a los tontos.

Este posicionamiento vicario, materializado contra un concursante como representante o sustituto de otro, es realmente absurdo. Y resulta llamativo escuchar encendidos elogios a Javier mientras argumentan contra Vanessa. Tal vez sería más lógico esperar a que estuviera nominada la propia Vanessa para descargar contra ella toda la ira que cayó anoche contra Javier, de manera delegada. La pregunta que me hago es qué tiene en verdad Ruvens contra Vanessa. Y creo que tengo la respuesta: lo mismo que contra cualquiera que haya destacado en esa casa en las cinco semanas que llevamos de encierro.

El recelo de Ruvens hacia los que destacan

Ruvens ha recelado de todos aquellos que han osado destacar, por una razón u otra. Me refiero a destacar de verdad, no vale que Vulcan se bese con Laura la semana que esta vuelve a estar en peligro, de nuevo por su culpa, al menos en parte. Eso más que destacar es quedar en evidencia. Principalmente si pensamos sucesivamente en el beso y la afirmación de Vulcan sobre el nulo futuro que ve a la relación fuera de la casa porque cuando salgan va a tener mucho trabajo. Aparte de pensar que va a tener más trabajo que Bob Sinclair cuando salga, Vulcan también habla de sus méritos por haber mantenido la llama de esa relación cuando al principio ella no le gustaba y todavía después de cinco semanas piensa que poco a poco puede terminar surgiendo algo, por eso cree que debe dejar las cosas fluir. Hay tortugas de 100 años en las Galápagos que son más veloces.

Destacar, destaca quien puede, no quien quiere. Ya sé que a Laura y a su legión de talifanas les encantaría verla brillar, pero no sabe cómo hacerlo. Todo lo contrario que pasa con Vanessa, reina absoluta del reality. Ruvens no debió confiar en Mayte porque jamás tuvo celos de esa compañera. Mientras tanto, estaba cargando contra Óscar sin haber llegado a conocerlo. ¿Por qué contra Óscar? Porque lo vio brillar. Ahora se encarga de apagar su brillo en esas inacabables conversaciones de madrugada donde se burlan del resto de compañeros por ser ellos más cultos y más cool, siendo capaces de tener conversaciones más inteligentes.

Lecciones de semántica de Ruvens

Lo de la cultura de Ruvens es una leyenda urbana como lo de no mezclar refresco de cola con tónica. Decían que si lo hacías podías morir, y yo muero, pero de vergüenza, viendo a Ruvens aleccionando a su banda pidiéndoles que utilicen bien el término “hipócrita”. “Ser un hipócrita es hacer lo mismo que se critica en otras personas, solamente eso. Nada de ser falso ni cosas de esas. Hay que utilizar bien las palabras”, decía el listo de Ruvens. Pues bien, vuelvo a utilizar el DLE (diccionario de la lengua de la Real Academia Española) para ver la definición de “hipocresía”: “Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Que compren a Ruvens un diccionario.

Tan hipócrita es lo de Nerea que comenté antes como que Edi le dedicase a Javier una carta en la última fiesta y anoche se posicionara en su contra. Aparte de Nerea y Edi, detrás de Javier también se pusieron Ruvens, Óscar, Laura, Adrián y Jorge. Salvo Nerea y Jorge se trata de la banda de Ruvens, en la que veo a Óscar moverse cada vez más como pez en el agua. Edi fue el otro nominado con más enemigos, posicionándose en su contra Maica, Lucía, Vanessa, Daniela, Silvia y el propio Javier. Tres de los nominados y solamente un chico. Por último, Daniela tuvo en su contra a Luis, Juan, Vulcan y Violeta. Digo último porque Silvia, Nerea y Adrián no tuvieron a nadie en contra.

No se materializó el temor de que Vanessa se pusiera contra su marido porque habían tenido una nueva bronca durante el programa. La cosa venía del día anterior, pero fue agravada por Javier cuando afirmaba que no hubiera usado la vida extra para salvar a nadie. Como es lógico, Vanessa se enfadó por no estar en sus pensamientos. Lo que ninguno de sus compañeros sabían anoche, y siguen sin saber, es que Javier era anoche el menos votado por la audiencia y, por tanto, había sido salvado antes de comenzar los posicionamientos. Ahora solo lo sabe Vanessa, obligada a mantener el secreto bajo amenaza.

La excusa de Ruvens de posicionarse contra Javier por lo del escudo (armadura, dice él) es más falsa que las promesas de primero de año. Aparte del recelo hacia los que destacan, Ruvens pretendía dirigir el voto en el exterior para que se concentrase contra Javier. Tal como estuvo explicando Ruvens el otro día a Edi y Óscar, en las redes sociales (y antes en algún famoso blog, no daré más datos) los defensores de cada concursante se ponen de acuerdo para concentrar el voto. Por eso Ruvens intentó anoche que los seguidores de su grupo concentrasen el voto en Javier. ¡Craso error! Primero porque la audiencia se basta y sobra para ponerse de acuerdo sin que nadie les dirija. Segundo porque Javier está salvado. Han tirado miserablemente todos sus posicionamientos.

Moleskine del gato

No superaron la prueba, por lo que tienen 1 euro por persona y día en lugar de 5. Se van a matar por la comida. Al tiempo.

Los porcentajes ciegos estaban así antes de que el “Big Bro” Vulcan salvase a Laura: 35 %, 22 %, 19 %, 7 %, 6 %, 6 % y 5 %. Tras la salvación mencionada quedaban así: 44 %, 24 %, 9 %, 8 %, 8 % y 7 %. Lo que se desprende de esta evolución es que Laura era la segunda (o la tercera) con más votos. Creo que Edi y Silvia pueden ser ahora los más votados y entre ellos está la próxima expulsión. Una expulsión que, en puridad, será la primera de esta edición.