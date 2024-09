Anita Matamoros, sobre el incidente de su hermana Laura en Perú: "No me he enterado de nada"

Durante su paso por ‘Supervivientes’, Laura Matamoros y Miri Pérez-Cabrero tuvieron un enfrentamiento tras el que la hermana de la primera no dudó a la hora de posicionarse de parte de a quien considera una de sus mejores amigas. Desde entonces, fueron muchos los rumores que apuntaban a una mala relación entre las familiares. Ahora, ha sido Anita Matamoros la que no ha dudado en referirse a la otra con sus últimas declaraciones.

Durante su paso por la alfombra roja del Suavefest de María Pombo, Anita ha afirmado desconocer el incidente que sufría hace unos días su hermana durante sus vacaciones en Perú: "No me he enterado de nada. Pues no lo sé, no lo sé, ahora veré, ahora miraré", ha confesado a Europa Press.