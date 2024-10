Irene Rosales pide ayuda por el trastorno obsesivo compulsivo que cree que padece

A través de Instagram, la de Ginés ha explicado cuándo cree que se desarrolló lo que ella cree que podría ser un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo . "Tengo una duda y no sé si me la vais a poder resolver", ha comenzado expresando a través de este canal, donde le siguen casi 700.000 usuarios, que rápidamente le han ofrecido todo tipo de respuestas con la intención de hacerle más llevadero este problema que le está ocasionando todo tipo de trabas a la hora de solventar sus días con la mayor eficacia posible.

Y esto es lo que le ocurre a la mujer del primogénito de Isabel Pantoja. "Tengo que reconocer que tengo un poquito de manía con las cosas de la casa. Yo, por ejemplo, necesito, lo necesito, darle al suelo todos los días. Aunque esté limpio, no puedo pasar el día sin fregar el suelo. Es un problema mío... porque no ha dado tiempo a que se ensucie, ni de coña, y yo ya me levanto con la ansiedad de tenerlo que limpiar. Y a lo mejor el día anterior no hemos estado en casa. Y sé que eso es un problema que yo me he ido creando...", ha explicado la andaluza.