Omar Sánchez, emocionado, comunica una feliz e inesperada noticia: "Ha llegado el momento"

Por ello, regresar al mar y volver a dar clases de surf, paddle surf y otros deportes acuáticos es todo un sueño para él. El instructor no puede estar más feliz y así se lo ha hecho saber a sus seguidores, a los que emocionado ha anunciado que tras mucho tiempo en tierra "ha llegado el momento de volver al agua".

"Después de varios años de parón", Omar no puede tener más ganas de retomar la actividad profesional que más le gusta y más feliz le hace. Esto no implica que deje su actual puesto en el concesionario o su trabajo en las redes, pues asegura que podrá compaginarlo todo con los eventos (como aquel al que acudía hace apenas unos días y en el que protagonizaba un tenso encuentro con su exmujer) y sus nuevas clases.