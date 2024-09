Marina García anuncia su inminente paso por quirófano: "No puedo más"

Marina García confirma que se operará "en breve" de un problema respiratorio

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lleva tiempo evitando esta intervención

Críticas a Jesús Sánchez por su negativa reacción al nuevo corte de pelo de Marina García

Marina García anuncia su inminente paso por quirófano. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' deberá ser intervenida quirúrgicamente para tratar un problema de salud que se ha visto agravado tras su reciente mudanza a la capital.

La polución ha empeorado la sintomatología de la joven sevillana, que tras someterse a dos rinoplastias, estaba tratando de evitar una tercera. Sin embargo, debido a la hipertrofia de cornetes que tiene diagnosticada, y a este empeoramiento que sufre desde que se trasladase a Madrid, tendrá que volver a ponerse en manos de un cirujano si quiere volver a respirar con normalidad.

"Confirmado, el doctor que me operó la nariz me va a operar de los cornetes en breve. No puedo maaaaaaas", ha anunciado a sus seguidores a través de su canal de difusión.

Tal y como ella misma ha explicado, dentro de poco se someterá a una turbinectomía o reducción de cornetes con la que espera poner fin de una vez por todas a sus problemas respiratorios, por los que a veces no le entra "nada de aire por la nariz, sobre todo por el lado izquierdo".

Para la novia de Jesús Sánchez, esta será su tercera operación de nariz. La primera fue por haber heredado "toda la nariz" de su padre, "horrorosa" y "feísima", según ella. También porque "tenía el tabique desviado, sangraba, no respiraba bien, tenía el caballete algo pronunciado. Pero lo peor es que, cuando hablaba, se me movía la punta". Tras su primera rinoplastia, Marina no quedó contenta. Continuaba teniendo problemas para respirar y los cirujanos tampoco consiguieron ponerla recta. Con esta segunda, lo físico quedó solucionado, pero sus problemas respiratorios han continuado.

A su hipertrofia también se suma una fuerte alergia que está dificultando mucho el día a día de la creadora de contenido. Precisamente, los factores ambientales como los alérgenos, pueden ser la causa del agrandamiento de cornetes junto con infecciones o alteraciones estructurales de las fosas nasales, como la desviación del tabique nasal.