Dulceida y Alba Paul ya son madres: "El amor de nuestras vidas ya está aquí, estamos alucinando"

Las reacciones no han tardado en llegar. En menos de 15 minutos, la publicación acumula más de 100.000 likes y cientos de comentarios, muchos de ellos de rostros conocidos. "Me derrito. Enhorabuena chicas, disfrutadla mucho", ha escrito Violeta Mangriñán. "Felicidades familia", ha comentado por su parte Paula Echevarría. "Me muero de amor", ha confesado Marta Lozano. "Felicidades. Bienvenida Aria", ha apuntado Rosanna Zanetti.