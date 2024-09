Violeta Mangriñán explica por qué María Pombo no acude a los Premios Ídolo de Dulceida

Este fin de semana se ha celebrado el Suave Fest , el festival de María Pombo que congregó entre los asistentes a los perfiles más influyentes. Violeta Mangriñán no podía faltar. La que sí declinó la invitación, desencadenando una gran polémica, fue Dulceida . La que fuera tronista de 'MyHyV' y concursante de 'Supervivientes se ha mojado en el conflicto de estas dos gigantes de las redes sociales y ha explicado el origen de todo: el motivo por el que no acude a los Premios Ídolo , organizados por Aida Domènech.

"Si te digo soy sincera, si una amiga no viene a algo mío yo me enfado. Entonces, si yo luego estoy embarazadísima, no voy. Creo que Aida si no hubiese estado superembarazada hubiese venido. Y también entiendo que María no vaya a los Ídolo, aunque entiendo que le moleste a Aida, pero creo que ella no se siente cómoda con el ambiente... entonces, yo tampoco iría", ha señalado la exconcursante de 'Supervivientes' haciendo de abogada del diablo y poniéndose en el lugar de las dos.