Alma Bollo explica el motivo por el que deberán repetirle a su hijo la prueba del talón

En el caso del bebé de Alma, todo parece ser por un error burocrático. "Tengo que bajar rapidito para ir al centro de salud y tengo que pedir que repitan la prueba del talón de Miguel. El sobre que me dieron del hospital donde nació ha llegado muy tarde a Sevilla y no vale. Me la tienen que repetir, a ver qué pasa", explica a sus seguidores. "He llamado a la clínica privada y no me repiten la prueba del talón a no ser que sea funcionaria y yo funcionaria no soy, entonces tengo que ir al centro de salud", cuenta sin saber si podrá o no conseguir que le realicen la prueba a través de la Sanidad Pública.