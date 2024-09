Anabel Pantoja abre un debate con su vestido de Shein de invitada premamá para una boda

Consciente de la críticas que podría recibir por "no apoyar a firmas españolas", sostenibles y con un proceso de creación y producción mucho más ético y responsable, Anabel ha querido alegar al "límite de tiempo" y problemas de "talla" que tiene en su séptimo mes de embarazo para haber comprado este vestido de Shein. "Siempre voy de amigas mías, pero me tenían que hacer el vestido en agosto y no podía coger uno hecho por la barriga, por mi situación. Estaban de vacaciones y no iban a pararlas por mí, así que fui a lo fácil, a lo cómodo", explica.