Desde que diera un paso al frente y se alejara del anonimato para hablar claro del problema que tiene con su madre y ser protagonista de exclusivas , José María Almoguera ya no es el mismo. El verle ante los medios comienza a ser habitual y completamente desenvuelto a atendido a los medios que le han preguntado por su presencia en un nuevo evento público.

Lo ha hecho en el desfile de Félix Ramiro con el que se ha puesto el broche de a la MBFW de Madrid. Con su colección 'Héroes' , el diseñador ha generado mucha expectación y ha contado con la presencia de grandes amigos . Entre ellos, el hijo de Carmen Borrego que no ha faltado a esta cita.

"Vengo a apoyar a Félix que es muy buena gente. Desde que me casé me hizo el traje de mi boda y tenemos muy buena relación y me ha pedido el favor y yo encantado de venir siempre, de echar una manilla", ha apuntado para los que han preguntado por su presencia en este evento.