Y es que, aunque la modelo ha buscado un regalo que encaje perfectamente con sus gustos , Luitingo no ha podido evitar echarse a reír a carcajadas cuando lo ha desempaquetado y ha llegado el momento de la verdad. Jessica Bueno le ha regalado unos auriculares de marca . "Me encantan, todo lo que tenga que ver con sonido...", ha reconocido el cantante. Sin embargo, el ataque de risa ha empezado cuando se los ha probado . "Parece que tengo dos lagartos dándome un bocao' en las orejas. Me cago en todo las orejas que tengo...", comenta el cantante.

La influencer, mientras, riendo sin parar, le anima a seguir sacándose parecidos. "Di lo que has dicho antes", le dice. "Que parece que me has etiquetado, como a las vacas, como lo que llevan en las orejas...", continúa Luitingo, haciendo de reír todavía más a Jessica Bueno. "Pero son diferentes, no son como cualquier otro casco...", dice ella. "Hombre, es que los otros se me caen. Qué güasa más grande...", dice el finalista de la última edición de 'Gran Hermano VIP', que ha presumido entre risas del regalo de su pareja por su cumpleaños.