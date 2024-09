Críticas a Adara Molinero por sus declaraciones sobre la educación privada que ha escogido para su hijo

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha revelado en qué tipo de colegio está matriculado su hijo Martín

Sus declaraciones han provocado una oleada de críticas en las redes sociales y han abierto un intenso debate

Adara Molinero explica cómo es su relación con Hugo Sierra en la actualidad

Adara Molinero está más activa que nunca en Instagram y se ha lanzado a hablar más acerca de su hijo en común con Hugo Sierra, hasta el punto de que ha compartido por primera vez un vídeo en el que se le escucha hablar. La última información que ha compartido acerca del pequeño de cinco años a petición de sus seguidores es que ha escogido para él un colegio privado. "Porque es de educación respetuosa", ha apostillado la exconcursante de 'Gran Hermano'.

Esas declaraciones han incendiado las redes y han dado lugar a fuertes críticas hacia la finalista de 'Supervivientes 2023', pues muchos han dado por hecho que estaba menospreciando la educación pública pese a que en otro story hizo una aclaración y aseguró que no estaba criticando este tipo de enseñanza.

"El colegio de mis hijos es público y también es de educación respetuosa", le dijo una seguidora, ante lo que la influencer comentó: "No dudo que intenten darle la mejor educación, claro que sí. Simplemente utilizan otros métodos a la hora de enseñar o educar. No he criticado los colegios públicos, calma, peace and love".

Esa aclaración no sirvió de nada porque en las redes sociales comenzaron a criticar las primeras declaraciones de Adara sobre la educación privada. "Para que yo me entere: ¿la educación de un colegio público o concertado no es respetuosa? Luego se las da de influencer de calidad y dice estas barbaridades…", "'Privado porque es de educación respetuosa', la de estupideces que leo a diario en Instagram", "Creo que Adara le gusta el conflicto para decir esas cosas...", "El claro ejemplo de cuando la gente tiene dinero se cree superior a los otros", son algunos de los comentarios que se pueden leer en X y en TikTok.

El periodista Javier de Hoyos ha querido salir en defensa de Adara y ha explicado que se estaría refiriendo a un tipo de educación que recibe el nombre de respetuosa y que consiste en evitar en el centro los castigos o las malas palabras. Su madre, Elena Rodríguez, así lo ha confirmado en la red social X: "No se trata de quitarle valor a la escuela pública, se trata de enseñar que hay otras opciones, de esta manera la escuela pública también podría adaptar los colegios a la educación respetuosa. En definitiva, dar visualización a otras opciones de todo".

Lo único a lo que ha respondido Adara en el antiguo Twitter ha sido al comentario de otro periodista, Jorge Moreno, que tachó las declaraciones de la influencer de clasistas. "Ay, Jorge, Jorge… tantos años estudiando para que no te sirvan absolutamente para nada. Menudo legañas estás hecho", le ha respondido la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'.