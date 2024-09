La decisión que ha tomado Marieta por cuestiones de salud: "Me odiaba a mí misma"

Marieta se ha sincerado sobre los problemas anímicos que ha sufrido en las últimas semanas

La exconcursante de Supervivientes ha dejado de tomar la píldora, la cual ha señalado como causa de sus cambios de humor

Suso Álvarez se sincera sobre el momento que atraviesa tras iniciar su relación con Marieta

Desde su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes 2024’, Marieta se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión en la actualidad. También lo hace en las redes sociales, donde acumula más de 600 mil seguidores con quienes comparte aspectos de su vida profesional, así como de la personal. Es en ese mismo lugar donde ahora se ha sincerado sobre el problema al que ha tenido que hacer frente en las últimas semanas.

La razón por la que Marieta ha dejado de tomar las pastillas anticonceptivas

A través de su cuenta de Instagram, Marieta ha explicado los problemas anímicos que ha sufrido este mes y que estaban relacionado con la pastilla anticonceptiva que tomaba: “Me mandaron una marca que me sentaba mal, me daba muy mal humor, estaba depresiva totalmente”, ha comenzado afirmando.

Aunque tras experimentar los primeros síntomas acudió al ginecólogo y le cambiaron la píldora por otra distinta, ha vuelto a tomar la anterior por error según ella misma ha contado: “Me cambiaron a otras e iba súper bien y se me notaba pero como he llevado esas dos marcas, la última vez que tuve que renovarlas me equivoqué y compré la primera, la que me sienta mal. He estado tomándomelas fatalítica, o sea odiaba a la humanidad, me odiaba a mí misma, estaba fatal y todo el día llorando y era por las anticonceptivas”, ha continuado sincerándose.

Por ello, no ha dudado en tomar una decisión: “¿Qué he hecho? Quitármelas. No sé si es bueno o malo pero me las he quitado del tirón para que me baje la regla y cuando me baje volver a tomarme las que me sentaban bien”, ha relatado.

También ha explicado que desde que ha abandonado el tratamiento le están “saliendo los granitos hormonales”: “Pero ya noto que me va a bajar la regla y así me limpio y soy una persona nueva”, ha concluido la televisiva.

El otro cambio en su rutina